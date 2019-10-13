Почему до сих пор не найдены динозавры-кроты: ученый дал интересный ответ

Ученые поразмышляли на тему того, а существовали ли на нашей планете динозавры-кроты? По их утверждению, таких существ на Земле не было, хотя история на самом деле очень непроста.

Научные деятели рассказали, что в почве обитает не слишком много позвоночных животных: некоторые виды лягушек, кроты, землеройки, слепыши, землекопы. Все они отличаются небольшими размерами. Таким образом, крупные животные в почве не ползают .

Дело в том, что все динозавры сделали ставку на крупные размеры и поэтому под землей существовать не могли. В юрском периоде некоторые динозавры все же попытались попасть в мелкий размерный класс, но не выдержали конкуренции с мелкими рептилиями. Ученый отмечает, что динозавры величиной с крота или лягушку неизвестны.

В те времена кротами сумели стать только млекопитающие. В 2015 году палеонтологи нашли кости зверька, который жил в конце юрского периода. Зверек получил название Docofossor brachydactylus. Строение его тела схоже с сумчатыми кротами.

Ученые отмечают, что динозавры в целом мало менялись с течением времени. Поэтому они были не слишком успешны в деле освоения экологических ниш.

Напомним. что в Африке заметили жеребенка зебры с необычным окрасом - темный в белый горошек.