Это банкротство Порошенко: в сети пошутили о марше в Киеве

Ация протеста против капитуляции в Киеве, которая состоялась в понедельник, 14 октября, заставила вспомнить утверждения главы офиса президента Андрея Богдана о проплаченых митингах.

Панорамное фото участников шествия опубликовал на своей странице в Facebook основатель фонда “Вернись живым" Виталий Дейнега.





Пользователей сети повеселила композиция снимка, сделанного на фоне рекламного щита букмекерской конторы со слоганом "Заряжены побеждать".

Вместе с тем многочисленность марша дала основание вспомнить недавние утверждения главы офиса президента Андрея Богдана, которые он высказывал на своей странице в Facebook, о том, что вече 6 октября на Площади независимости в Киеве собирали за деньги.

"Ходячие тысячи", "щедро проплатили", "опять никто не пришел", "Все, Алексеич банкрот!", "Когда услышал, что рошенки раздают", - комментируют снимок в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", по данным Нацполиции, на акцию "Нет капитуляции" в Киеве собралось около 6 тысяч человек.