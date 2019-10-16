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На Донбассе посреди города разгуливал лосенок: опубликованы фото

среда, 16 октября 2019, 16:26
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Фото: пресс-служба полиции Луганской области

На Донбассе, в городе Рубежное Донецкой области, находящееся под контролем украинского правительства, заметили необычного зверя, занесенного в Красную книгу Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

"Лосенок ходил по городу, полицейские на 40 минут вынуждены были перекрыть движение по ул. Б. Хмельницкого, чтобы сопроводить зверя снова в лес", - написала она.

На кадрах видно, как лось приютился возле стены одного из зданий в центре Рубежного. Видно, что животное напугано и боится сделать лишний шаг.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове слон устроил ЧП возле детского сада. К счастью, дети во время визита слона не пострадали.

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