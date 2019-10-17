Девушкам грозит крупный срок: появились новые данные про живодерок из Сум, убивших котят

Полиция установила личности двух студенток училища, которые в Сумах ради забавы жестоко убили нескольких котят. Подозреваемые дали показания.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской полиции.

Видео, на котором две молодые девушки утопили животных в колодце, разлетелось по соцсетям и вызвало негодование пользователей и соответствующую реакцию полиции. По факту жестокого обращения с животными было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что к правонарушению были причастны две первокурсницы Сумского высшего профессионального училища строительства и дизайна. Личность третьего человека, который снимал все на видео, также известна полиции. Обеим девушкам по 15 лет. Объяснить мотив своих действий они не смогли.

Одна из студенток в присутсвии своих родителей рассказала, что события, которые сняли на видео, произошли еще 11 октября в одном из сел Сумского района. Девушки гостили у родственников, которым и принадлежали котята.

Как сообщал "Апостроф", студентки училища в Сумах выбросили в колодец двух котов и сняли это на видео, которое попало в социальные сети.