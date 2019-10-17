RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 октября

02:13
Штайнмайер очень удивлен: в Украине четко объяснили, что значит скандальная формула по Донбассу
00:14
У Зеленского оконфузились с названием страны НАТО: фото

16 октября

22:28
Как договориться про мир на Донбассе: первый президент Украины озвучил "советский" способ
21:58
Троллинг высшего уровня: Супрун взорвала сети фотожабой на скандального "слугу народа"
21:15
"Конец" эпохи бедности: сети повеселило фото из буфета Верховной Рады
19:44
Нет воли к урегулированию: Медведчук прокомментировал очередное заседание ТКГ в Минске
19:38
Учите "формулу Штайнмайера": Притула отшутился о старте Нацотбора на Евровидение
19:36
В Одессу везут новый военный "подарок" из США: опубликовано видео
19:13
Бойко призвал глав оборонных ведомств разъяснить процесс разведения войск на Донбассе
19:00
Грим на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику
18:47
Сначала референдум: Тимошенко призвала приостановить прохождение проектов о рынке земли
18:10
Создатель El Camino рассказал, как планировал закончить фильм: коллеги назвали его чокнутым
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пришел в армию в 17 лет: сеть растрогала история украинского военного медика, фото

четверг, 17 октября 2019, 03:05
переглянути новину українською

Андрей с позывным "Стич" из Белой Церкви пришел в армию в 17-м возрасте и уже спас много жизней на передовой.

Об этом сообщается в заметке сообщества "Операция объединенных сил" в Facebook.

Стоит отметить, что Андрей дипломированный медицинский работник. Учился в Виннице в медицинском колледже на факультете лечебного дела.

"Как человек с медицинским образованием, который знает и умеет спасать жизни, может сидеть сложа руки и надеяться, что война обойдет его стороной ?!", - удивляется Андрей вопросу о том, почему пошел на службу в Вооруженные Силы.

Собрат "Стича" сказал, что для медика на передовой достаточно иметь ясный ум, чистые мысли, стрессоустойчивый морально-психологический фундамент, мотивированность и качественную базу знаний в области медицины.

До армии Андрей всю свою жизнь провел в спорте и шутил, что не занимался только танцами, пением и хоккеем. Участвовал в чемпионатах Украины и международных соревнованиях.

Жертвенность "Стича" поражает. Ведь он уже спас не одну жизнь на Светлодарской дуге и дальше готов к любому развитию событий на передовой.

Как сообщал "Апостроф", бойцы Вооруженных сил Украины показали, как строят кухню на передовой, чтобы готовить зимой.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: