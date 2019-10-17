Пришел в армию в 17 лет: сеть растрогала история украинского военного медика, фото

Андрей с позывным "Стич" из Белой Церкви пришел в армию в 17-м возрасте и уже спас много жизней на передовой.

Об этом сообщается в заметке сообщества "Операция объединенных сил" в Facebook.

Стоит отметить, что Андрей дипломированный медицинский работник. Учился в Виннице в медицинском колледже на факультете лечебного дела.

"Как человек с медицинским образованием, который знает и умеет спасать жизни, может сидеть сложа руки и надеяться, что война обойдет его стороной ?!", - удивляется Андрей вопросу о том, почему пошел на службу в Вооруженные Силы.

Собрат "Стича" сказал, что для медика на передовой достаточно иметь ясный ум, чистые мысли, стрессоустойчивый морально-психологический фундамент, мотивированность и качественную базу знаний в области медицины.

До армии Андрей всю свою жизнь провел в спорте и шутил, что не занимался только танцами, пением и хоккеем. Участвовал в чемпионатах Украины и международных соревнованиях.

Жертвенность "Стича" поражает. Ведь он уже спас не одну жизнь на Светлодарской дуге и дальше готов к любому развитию событий на передовой.

Как сообщал "Апостроф", бойцы Вооруженных сил Украины показали, как строят кухню на передовой, чтобы готовить зимой.