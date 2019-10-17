Уголовники и наркоманы: экс-главарь ДНР сделал интересное признание о "лидерах" боевиков

Бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Стрелков-Гиркин сделал резкое заявление о "лидерах" квазиреспублики.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой", - рассказал Гиркин.

#Гиркин: я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я #Пономарев'а народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А #Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой https://t.co/xIGznAoBMr pic.twitter.com/EVxwZBaPKE — Necro Mancer (@666_mancer) 16 жовтня 2019 р.

Как сообщал "Апостроф", российский социолог и философ Игорь Чубайс на дебатах с бывшим главарем боевиков так называемой ДНР Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал того преступником и ушел с места дебатов со словами "Слава Украине".