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До сих пор в головах СССР: офицер ВСУ показал печальное фото из школы под Запорожьем

пятница, 18 октября 2019, 17:11
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В одной из школ в Запорожской области в холле был вывешен стенд о герое Советского союза Григории Бояринове, что противоречит общему курсу на патриотическое воспитание детей.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Он призвал министерство образования обратить внимание на указанный эпизод и добавил, что тем временем сам на Донбассе ведет постоянную работу по патриотическому воспитанию.

"Привет МинОбразования! Приехал в Запорожскую область и увидел, как патриотическую работу проводят они! А они ее проводят очень хорошо. В холле школы висит стенд с Героем Советского Союза на русском языке с интересным окрасом!", - рассказал офицер.

Также он уточнил, что стенд с защитниками Украины есть в этой школе, но руководство решило его "спрятать" на втором этаже учебного заведения.

"А доска с погибшими героями войны которая уже 5 лет идет и моим товарищем где-то там во втором корпусе, чтобы глаза не мозолила", - заметил военнослужащий.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр образования и науки Анна Новосад уведомила, что вскоре в Украине все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

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