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Люди разлетятся, как песчинки: ученые наглядно показали последствия ядерного удара

пятница, 18 октября 2019, 03:10
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Ученые сравнили последствия ядерного взрыва в мегаполисе с мощными природными катаклизмами, которые сошли бы на Землю одновременно.

Об этом сообщает "Business Insider".

В "Международном комитете Красного Креста" (ICRC) объяснили с помощью мультика, что ожидает мир после ядерного взрыва. Мультик показывает ужасный удар, последствия которого делятся на три фазы: смертельный огненный шар и вспышка света, мощная ударная волна, радиационное загрязнение и ранения у большого количества людей. Таким образом авторы хотели показать не "попсовое" развитие событий после ядерного взрыва.

Первая фаза состоится примерно за долю секунды после падения бомбы. Огромный огненный шар, горячее Солнца, появится в небе вместе с яркой вспышкой света. Все, кто окажутся в радиусе этого огненного шара, просто "испарятся".

Через несколько секунд начнется вторая фаза. Это будет ударная волна, которая разойдется во всех направлениях от точки, где упала бомба. Ударная волна может создать ветры, которые будут "более мощными, чем ураганы и торнадо". Они сломают деревья, "как зубочистки", и разбросают людей, как песчинки пыли. Большинство зданий вблизи взрыва "сравняются с землей".

Затем наступит третья фаза. Это фаза последствий. В ICRC считают, что в течение часов или даже дней после взрыва ждать помощь будет бесполезно. Ведь все источники энергии и коммуникации будут уничтожены и не пригодны для использования. Облака радиоактивного пепла выпадут вместе с дождем на землю. Это грозит высоким облучением для людей, которое может привести к смерти. В долгосрочной перспективе у людей, которые вдыхали радиоактивный пепел может появиться рак. Те, кто не погиб от взрыва, могут ослепнуть и оглохнуть на всю жизнь или пострадать от серьезных ожогов и повреждений.

Даже те, кому удалось избежать серьезных ранений, могут оказаться в ловушке внутри зданий или под завалами их обломков. Среди таких людей могут быть и медики, которые при других обстоятельствах были бы обязаны оказать помощь. Медицинские работники из-за пределов пораженного города тоже не смогут прибыть на спасение. Потому что им будет угрожать радиационное заражение.

Поэтому, настоящий ядерный взрыв будет для человечества "катастрофой невероятных масштабов".

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