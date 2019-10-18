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Смертельные разборки в Днепре: появились фото и видео задержания подозреваемого в убийстве

пятница, 18 октября 2019, 11:58
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В Днепре задержали подозреваемого в убийстве водителя Mercedes, которого в четверг, 17 октября, застрелили возле отеля "Прибой" на Набережной Заводской.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор.

Автомобиль Mercedes был обнаружен возле въезда в отель, со следами от пуль на капоте и лобовом стекле. За рулем находился мужчина, который от полученных ранений погиб на месте. Его личность установлена. Погибшим оказался 27-летний Армен Багдасарян.

В ночь на пятницу, 18 октября, вероятного преступника обнаружили на заправке OKKO на Левом берегу Днепра. Когда он припарковал свой Toyota Prado и вышел из автомобиля, его задержали бойцы КОРДа и сотрудниками уголовного розыска.


Задержанного, которым оказался 30-летний неработающий житель Днепра, доставили в Чечеловское отделение полиции для выяснения обстоятельств убийства. У него изъято гладкоствольное охотничье помповое ружье.

Как ранее сообщал "Апостроф", жертвой убийства в Днепре стал 27-летний Армен Багдасарян. Стрельба произошла после встречи в ресторане и последовавшего за ней конфликта.

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