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Тепло не уходит: синоптики порадовали прогнозом на воскресенье

воскресенье, 20 октября 2019, 06:28
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Фото: Twitter

Теплые октябрьские дни в Украине продлятся - в воскресенье, 20 октября, погода будет солнечной, без осадков.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Температура в западных областях составит от +19 до +24 градусов днем и +6...+8 ночью.

На востоке днем будет 18-21 градусов тепла, ночью - 7-9 тепла. Аналогичная погода ожидается в Центральной Украине.

На юге температура в воскресенье будет +16...+20, ночью она упадет до +8...+12.

Как сообщал "Апостроф", народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз, согласно которому первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября. А в конце ноября в Украину прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

По данным синоптиков, погода в Украине этой зимой будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами. В частности, в январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады, которые будут рекордными за последние 30 лет.

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