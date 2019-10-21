Еще немного "бабьего лета": синоптики дали прогноз погоды на 21 октября

В понедельник, 21 октября, погода в Украине будет теплой и сухой.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Дневная температура воздуха не опустится ниже 14 градусов. Лишь в Одесской области прогнозируют +14...+16 градусов за Цельсием. На Западе страны будет +19...+23 градуса. На Востоке - 17-21 выше нуля. Ночью в Украине будет холоднее - +5...+9 градусов.

Также не прогнозируют в начале недели и осадков. Ветер южный 3-5 м/с.

В Киеве синоптики обещают в понедельник днем 20-22 градуса тепла. В темное время суток столбики термометров покажут +7...+9 градусов.

Как сообщал "Апостроф", погода зимой 2019-2020 по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.