Прокуратура завела дело на организаторов "родительских фондов" в Киевской академии искусств

Правоохранительные органы начали проверку по делу так называемых "родительских фондов" через которые группа родителей собирала наличные на якобы нужды школы.

Об этом пишет "Апостроф".

"В производстве СО Оболонского УП ГУНП в Киеве находятся материалы уголовного производства № 42019101050000152 от 18.06.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины", - говорится в ответе.

Основанием для регистрации уголовного производства стало заявление ректора Муниципального учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" Ольги Бенч о том, что неустановленные лица под предлогом разного рода фондов и родительских комитетов, во время вступительной компании в учебное заведение, а также в ходе учебного процесса, путем обмана, завладели денежными средствами родителей учеников Академии.

При этом руководству Академии неизвестно на какие нужды собирались денежные средства, и каким образом они использовались, эти деньги шли не на счет Академии, а на счет родительских благотворительных фондов.

Стало известно, что отдельные педагогические работники во время проведения общих родительских собраний сообщали присутствовать родителям, что нужно обязательно сдавать денежные средства фондам и родительским комитетам, иначе дети родителей, которые не сдали денежные средства, не будут принимать участие в мероприятиях академии (поздравления учителей с праздником).

Как сообщили в академии, родители, которые контролировали фонды, "развязали войну" как в СМИ, так и в стенах заведения против нововведений нового руководства.

В прокуратуре говорят, что в ходе досудебного расследования установлен ряд фактов, когда дети, чьи родители отказались передавать денежные средства, не допускались к участию в мероприятиях Академии и подвергались притеснениям в ходе обучения.

В случае установления лиц, причастных к совершению преступления, виновным грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

В Академии существовала даже целая сеть так называемых "благотворительных фондов". С 2015 года родительское самоуправления в Академии оформилось в ряд организаций, а именно - Благотворительная организация "Благотворительный фонд" Киевская детская академия искусств", "Попечительский родительский совет" и ОО "Родительская инициатива", которые собирали деньги с родителей учеников в Академии детей и куда шли эти средства не известно.

Однако, как отмечают собеседники, ситуация изменилась с приходом нового руководства. Новому ректору Ольге Бенч удалось добиться переименования Академии в Киевскую Академию искусств, которая соответствует Закону "О высшем образовании" и стала полноценным ВУЗом.

Следующей проблемой стало наведение порядка в финансовых вопросах. Учитывая то, что по гарантированному государством общего образования выпадает целый ряд практических занятий (например, пленэры и выставки), на которые не предусмотрено госфинансирование, родителям было предложено на добровольной основе заключить договоры на дополнительные образовательные услуги. Стоимость такой услуги - 17 тыс. грн в год. Средства за дополнительные услуги поступают на специальный счет Академии и целевым методом идут на оплату дополнительных часов преподавателей, закупку материалов, заказ автобуса, оформление работ для выставки, организацию и проведение выставок и тому подобное. Дети родителей, которые не подписали такие договоры, получают образование по общей предусмотренной государством программе.