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Прокуратура завела дело на организаторов "родительских фондов" в Киевской академии искусств

понедельник, 21 октября 2019, 19:15
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Правоохранительные органы начали проверку по делу так называемых "родительских фондов" через которые группа родителей собирала наличные на якобы нужды школы.

Об этом пишет "Апостроф".

"В производстве СО Оболонского УП ГУНП в Киеве находятся материалы уголовного производства № 42019101050000152 от 18.06.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины", - говорится в ответе.

Основанием для регистрации уголовного производства стало заявление ректора Муниципального учреждения высшего образования "Киевская академия искусств" Ольги Бенч о том, что неустановленные лица под предлогом разного рода фондов и родительских комитетов, во время вступительной компании в учебное заведение, а также в ходе учебного процесса, путем обмана, завладели денежными средствами родителей учеников Академии.

При этом руководству Академии неизвестно на какие нужды собирались денежные средства, и каким образом они использовались, эти деньги шли не на счет Академии, а на счет родительских благотворительных фондов.

Стало известно, что отдельные педагогические работники во время проведения общих родительских собраний сообщали присутствовать родителям, что нужно обязательно сдавать денежные средства фондам и родительским комитетам, иначе дети родителей, которые не сдали денежные средства, не будут принимать участие в мероприятиях академии (поздравления учителей с праздником).

Как сообщили в академии, родители, которые контролировали фонды, "развязали войну" как в СМИ, так и в стенах заведения против нововведений нового руководства.

В прокуратуре говорят, что в ходе досудебного расследования установлен ряд фактов, когда дети, чьи родители отказались передавать денежные средства, не допускались к участию в мероприятиях Академии и подвергались притеснениям в ходе обучения.

В случае установления лиц, причастных к совершению преступления, виновным грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

В Академии существовала даже целая сеть так называемых "благотворительных фондов". С 2015 года родительское самоуправления в Академии оформилось в ряд организаций, а именно - Благотворительная организация "Благотворительный фонд" Киевская детская академия искусств", "Попечительский родительский совет" и ОО "Родительская инициатива", которые собирали деньги с родителей учеников в Академии детей и куда шли эти средства не известно.

Однако, как отмечают собеседники, ситуация изменилась с приходом нового руководства. Новому ректору Ольге Бенч удалось добиться переименования Академии в Киевскую Академию искусств, которая соответствует Закону "О высшем образовании" и стала полноценным ВУЗом.

Следующей проблемой стало наведение порядка в финансовых вопросах. Учитывая то, что по гарантированному государством общего образования выпадает целый ряд практических занятий (например, пленэры и выставки), на которые не предусмотрено госфинансирование, родителям было предложено на добровольной основе заключить договоры на дополнительные образовательные услуги. Стоимость такой услуги - 17 тыс. грн в год. Средства за дополнительные услуги поступают на специальный счет Академии и целевым методом идут на оплату дополнительных часов преподавателей, закупку материалов, заказ автобуса, оформление работ для выставки, организацию и проведение выставок и тому подобное. Дети родителей, которые не подписали такие договоры, получают образование по общей предусмотренной государством программе.

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