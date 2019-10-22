Хватал за руки и пытался выбросить из маршрутки: на Запорожье водитель попал в скандал, фото

4 октября в Мелитополе между женщиной, которая ехала на работу маршруткой №11, и водителем возник конфликт из-за крупной купюры.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Около 8 часов утра женщина села в маршрутку. В кошельке не оказалось купюры мельче 200 гривен, она достала деньги и протянула водителю, оплачивая проезд, говорится в сообщении.

"Всё дело в том, что водитель в хамском тоне заявил мне, что сдачи с 200-гривневой купюры у него нет, поэтому воспользоваться проездом я не смогу. Я сообщила ему, что он сможет дать мне сдачу с 200 гривен позже, как только у него появится нужная сумма, ведь ехать мне нужно было очень долго, и у него будет время, чтобы собрать размен. Но в ответ он схватил меня за руку и попытался вытолкнуть меня в сторону выхода. Неужели именно так должны вести себя водители маршрутного такси?", - говорится в сообщении возмущенной пассажирки.

Видя мой конфликт с водителем, один из пассажиров разменял купюру на более мелкие банкноты. Женщина сфотографировала данные о перевозчике, самого водителя и номерной знак автобуса, чтобы пожаловаться.

Однако, позвонив по номеру, указанному в салоне автобуса, она дозвонилась в какую-то лабораторию. Оказалось, данный номер уже около трёх лет не принадлежит перевозчику.

Потом, пострадавшая с супругом обратилась в городской совет и сообщила о происшествии. Там их перенаправили в транспортный отдел, который занимается вопросами перевозчиков.

Тем не менее, на требование уволить водителя начальник транспортного сектора исполкома Галина Кучеркова ответила, что наблюдается недостаток кадров, и уволить его не получится.

В результате удалось связаться с директором фирмы ООО "АТП АСА" (перевозчик – ред.,) Александром Латошей, который предоставил свои объяснения.

"Водитель этот спокойный по своей натуре. Он утверждает, что никого не дергал за рукав, а просто попросил разменять купюру, так как у него не было чем дать сдачу. Другие пассажиры тут же пришли на помощь девушке. Но это версия водителя. Здесь надо разбираться и в любом случае мы будем это делать. В понедельник водитель пишет объяснительную. Если выяснится в ходе расследования, что он виноват, то будет наказан. В любом случае, мы не станем заминать эту конфликтную ситуацию. Стараемся сделать все, чтобы пассажиры были довольны и водителей не обижать", - пояснил Александр Латоша.

Как сообщал "Апостроф", 15 октября в Киеве на улице Рижской водитель запарковался на троллейбусной стоянке, чем создал сложности для движения транспорта.