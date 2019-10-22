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Перепутали с НЛО: на российском ТВ интересно высмеяли боевиков ЛНР, видео

вторник, 22 октября 2019, 10:55
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Ореол загадочности вокруг событий на территории Украины, захваченной боевиками ЛНР, создает пространство для конспирологии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на очередной стенд-ап российских комиков Тимура Каргинова, Андрея Коняева и Нурлана Сабурова, посвященный боевикам Донбасса.

"Многие люди, которые увлекаются какими-то космическими гипотезами, вчера должны были штурмовать (речь идет о штурме Зоны-51 в США – "Апостроф"), и часть из них штурмовала ЛНР потому что думала, что это НЛО", - пошутил комик.

Также они указали на разницу между ЛНР и ДНР, по их мнению, отсутствие новостей из оккупированной части Луганской области формирует определенный тип восприятия, будто там некая неизведанная земля и секретная организация.

"Заметили, что про ЛНР нет вообще никаких новостей, что там? ЛНР – звучит как какая-то организация. К ДНР ты уже привык, а ЛНР что-то иное", - обратили внимание комики.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские комики высмеяли статус боевиков так называемой ДНР и получение отдельными лицами гражданства квазиреспублики. Комики вспомнили и боевиков по кличке "Моторола", "Гиви". Они высмеяли прозвища, которые придумывают боевики на Донбассе.

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