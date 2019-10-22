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В оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар: опубликованы фото и видео

вторник, 22 октября 2019, 13:32
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22 октября в оккупированном Крыму в центре Симферополя на стадионе произошел крупный пожар.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Крупный пожар произошел на стадионе в центре Симферополя (Локомотив сгорел) Все банально-консолю и его друзьям строить свои прЭлести негде?" - прокомментировала ситуацию блогер и опубликовала фото.

Один из блогеров в шутку предположил, что на стадионе жгут траву, потому, что спорт в оккупированном Крыму "умер".

На видео видно гигантские клубы дыма.

Как сообщал "Апостроф", в Кировском районе оккупированного Крыма произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Сотрудники местного "Министерства чрезвычайных ситуаций" не смогли попасть на территорию возгорания, а огонь пытались потушить сотрудники полигона самостоятельно. При этом токсичный дым накрыл расположенные рядом жилые дома.

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