"Бабье лето" продолжается: прогноз погоды на 23 октября

В среду, 23 октября, погода в Украине будет неизменно теплой и солнечной.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Дневная температура воздуха не опустится ниже 18 градусов. В Одесской области прогнозируют +19...+21 градусов за Цельсием. На Западе страны - +19...+21 градуса. На Востоке - 19-21 выше нуля. Ночью в Украине будет холоднее - +6...+8 градусов.

Осадков в среду не будет. Ветер южно-западный 3-8 м/с.

В Киеве синоптики обещают в среду днем 19-21 градусов тепла. В темное время суток столбики термометров покажут +8...+10 градусов.

Как сообщал "Апостроф", до конца недели по всей стране будут комфортные +16+20, а в некоторых областях солнышко прогреет воздух и до +24. Вместе с тем, синоптики предупреждают о густых туманах и чрезвычайной пожарной опасности.