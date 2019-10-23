В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым: видео

В среду, 23 октября, в Киеве проходит церемония прощания с экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Информатор Киев".

Церемония проходит в Клубе Кабинета министров Украины, на улице Институтской, 7.

Как ранее сообщалось, Тарас Кутовой погиб 21 октября в результате крушения вертолета в селе Тарасенково Полтавской области. Он управлял самодельным вертолетом "Робинсон - 44", который следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой занимал должность министра аграрной политики и продовольствия с 2016 по 2018 год в составе Кабинета министров Владимира Гройсмана.

Напомним, подробнее о Тарасе Кутовом и его гибели читайте в материале "Апострофа": Катастрофа вертолета под Полтавой: что известно о погибшем экс-министре, биография и фото.