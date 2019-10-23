RU  UA  EN

среда, 23 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

23 октября

11:48
Зеленский с женой встретились с императором Японии: для этого у первой леди был особый наряд
11:45
Шел впереди в бою за Иловайск: появился трогательный рассказ о погибшем в Киеве "Сенсее"
11:38
В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым: видео
11:32
Я всегда возвращаюсь: Арнольд Шварценеггер рассказал о жизни после операции на сердце
11:11
Начинают рушиться дома: жителей Донбасса напугали загадочные подземные толчки
11:10
На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей: фото с места аварии
10:56
Особо ноги не оголяю: Джамала рассказала о наследственном заболевании
10:39
В Киеве под колеса авто попала маленькая девочка: видео жуткого ДТП
10:18
Смертельный взрыв в центре Киева: названо имя второго погибшего
09:58
Семьи с детьми спаслись чудом: появились фото страшного пожара в Киеве
09:41
Участница "Танців з зірками" потеряла родного человека
08:27
Супертуман в Киеве 23 октября: яркие фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве прощаются с погибшим экс-министром Кутовым: видео

среда, 23 октября 2019, 11:38
переглянути новину українською

В среду, 23 октября, в Киеве проходит церемония прощания с экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Информатор Киев".

Церемония проходит в Клубе Кабинета министров Украины, на улице Институтской, 7.

Как ранее сообщалось, Тарас Кутовой погиб 21 октября в результате крушения вертолета в селе Тарасенково Полтавской области. Он управлял самодельным вертолетом "Робинсон - 44", который следовал из Киева в Полтавскую область.

Тарас Кутовой занимал должность министра аграрной политики и продовольствия с 2016 по 2018 год в составе Кабинета министров Владимира Гройсмана.

Напомним, подробнее о Тарасе Кутовом и его гибели читайте в материале "Апострофа": Катастрофа вертолета под Полтавой: что известно о погибшем экс-министре, биография и фото.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Между революцией и забастовкой: в Украине погибает уникальное конструкторское бюро

Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: