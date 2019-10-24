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Остается пару дней до холодов: прогноз погоды на 24 октября

четверг, 24 октября 2019, 06:20
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Фото: УНН

В четверг, 24 октября, погода в Украине будет умеренно теплой с легкой облачностью.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Дневная температура воздуха не опустится ниже 16 градусов. В Одесской области прогнозируют похолодание - +17...+19 градусов за Цельсием. На Западе страны будет теплее - +20...+22 градуса. На Востоке - 16-18 выше нуля. Ночью в Украине будет холоднее - +6...+8 градусов.

В Киеве синоптики обещают в четверг днем 16-18 градусов тепла. В темное время суток столбики термометров покажут +8...+10 градусов. Осадков не будет. Ветер южный 3-8 м/с.

В свою очередь, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что с 28 октября в Украине ожидается ощутимое похолодание - температура снизится днем до 5-10° по сравнению с нынешними 15-20°. До конца недели в ночные часы будут заморозки, а дневная температура около 3-8° тепла. Кроме того, 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Как сообщал "Апостроф", погода зимой 2019-2020 по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.

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