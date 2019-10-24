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Под присмотром НАТО: появились впечатляющие фото тренировок бойцов ВСУ

четверг, 24 октября 2019, 03:10
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Бойцы 93-й бригады ВСУ провели боевую тренировку, в которой участвовала пехота, бронетехника и самоходная артиллерия. За процессом наблюдали офицеры НАТО.

Об этом сообщает группа "Joint Multinational Training Group-Ukraine" в Facebook.

В Учебном центре подготовки подразделений в Яворове Львовской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" провели отработку занятий для экипажей как часть подготовки к боевым тренировкам на уровне отделений на участке STX Альфа.

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За их действиями наблюдали находящиеся в Украине представители Вооруженных сил Канады.

Как сообщает "Апостроф", российские наемники на Донбассе продолжают провокации против украинских военных - бойцам Вооруженных сил Украины приходят СМС-ки со странным содержанием, которыми их хотят запугать и подорвать боевой дух.

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