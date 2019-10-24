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Сенцов жестко высказался про "дракона" Путина и его смерть

четверг, 24 октября 2019, 12:17
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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов жестко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина. По его словам, между Украиной и Россией идет вялотекущий военный конфликт.

Как сообщает "Апостроф", об этом он сказала в интервью изданию "Новое время".

"Против нас ведут гибридную войну. Исподтишка, сильный и жестокий противник. Этого мало для объединения? Давайте хотя бы договоримся, что пока Путина не победим, не построим нормальную страну, будем через мелочи переступать. Спотыкаясь на мелком, мы большого не решим", - сказал он.

По словам Сенцова, для него есть один враг, и его зовут - Владимир Путин.

"Я человек не агрессивный, не конфликтный, хотя многие меня считают жестким. Я стараюсь уходить от таких вещей. Но с Путиным это не работает. Вот он - лично мой враг. Он забрал Крым, он оккупировал Донбасс, он стравливает нас между собой, он убил 12−13 тыс. наших соотечественников", - добавил режиссер.

Также Сенцов отметил, что хочет увидеть момент, когда "Путин падет".

"Хочу увидеть, когда дракон сдохнет. Это все", - резюмировал он.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о своем заключении в российских тюрьмах.

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