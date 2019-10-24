В Украину из России бежал фигурант громкого дела

В Украине попросил политическое убежище фигурант громкого дела организации "Новое величие" Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом.

Про его бегство из России сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Перед очередным заседанием в Люблинском районном суде покинул территорию РФ и попросил политическое убежище у властей Украины", — сказал источник.

В свою очередь издание "Грани.ру" сообщает, что Гаврилов выехал через КПП "Сеньковка" на стыке границ Украины с российской и белорусской границами.

Украинские пограничники 22 октября сообщали, не называя фамилию, что 26-летний россиянин попросил политическое убежище после прохождения границы. Парень в ходе беседы заявил, что преследуется в России за участие в акциях протеста против действующей власти.

Напомним, участников "Нового величия" задержали в марте прошлого года и обвинили в организации и участии в экстремистском сообществе. Все они якобы собирались захватить власть в России путем государственного переворота. Для этого, по версии следствия, активисты устроили несколько поездок в Подмосковье для тренировок по стрельбе и метанию "коктейлей Молотова".

По словам самих обвиняемых, идею создания сообщества им подсказали провокаторы из ФСБ.

Как сообщал "Апостроф", на прошлой неделе в московском суде обвиняемые по делу "Нового величия" Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли себе вены. Попытку суицида она совершили после того, как судья отклонила ходатайство об изменении меры пресечения. Парни находятся под стражей с марта 2018 года.