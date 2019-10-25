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Фигуранта скандала с квартирами для Нацгвардии освободили из СИЗО

пятница, 25 октября 2019, 20:57
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Бывшего владельца киевской строительной фирмы "УкрБуд" и экс-нардепа Верховной Рады Максима Микитася освободили из-под стражи после внесенного за него залога.

Об этом сообщает Telegram-канал инсайдов "UN - сливы и груши".

"Микитась вышел из СИЗО. Уже пьет дома чай и носит электронный браслет", - сказано в сообщении.

Максим Микитась фигурирует в уголовном производстве как организатор схемы, в результате которой было совершено завладения имуществом Национальной гвардии на сумму 81,64 миллиона гривен. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

По решению суда, друзья и родственники бывшего владельца киевской строительной фирмы "УкрБуд" и экс-нардепа Верховной Рады внесли за него залог в размере 80 миллионов гривен, чтобы освободить его из под стражи. На свободе Микитась будет носить электронный браслет контроля и сдаст загранпаспорт.

Как ранее сообщал "Апостроф", Максим Микитась вышел из строительного бизнеса и больше не является владельцем ООО "Укрбуд Девелопмент", входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд".

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