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Какой будет погода перед выходными: актуальный прогноз

пятница, 25 октября 2019, 06:22
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Перед выходными в Украине погода продолжит радовать, так как синоптики не прогнозируют никаких осадков.

Так, в пятницу, 25 октября, по всей стране ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили в Укргидрометцентре.

При этом не покинут Украину туманы, которые синоптики прогнозируют ночью и утром. Ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью составит 5-10 градусов тепла, днем - 14-19 градусов с отметкой плюс.

Теплее всего 25 октября будет на западе, где ожидается до 24 градусов тепла.

При этом синоптики уже предупредили украинцев о том, что новая неделя принесет в страну резкое похолодание. Также ожидаются осадки.

Напомним, что в Украине зафиксированы рекордные уровни загрязнения воздуха, представители властей и эксперты называют ряд причин, которые могут объяснить ситуацию.

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