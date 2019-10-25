Украинским водителям готовят сюрприз с правами и техпаспортом: что изменится

В ноябре 2019 года украинские водители смогут создавать и использовать электронные водительские удостоверения и техпаспорта через мобильное приложение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство "Укринформ".

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, через соответствующее приложение - "Дія" можно будет сформировать электронный образ каждого из этих документов, загрузить себе на телефон, и при остановке транспортного средства полицейским предъявлять не пластиковое удостоверение, которые продолжают оставаться в силе, а их электронный аналог. Такое приложение разработано Министерством цифровой трансформации с участием МВД.

"С учетом того, что живем во время современных технологий, мы совместно с Минцифрой решили, что такие возможности можно ввести и в части идентификации водителя, и в части права управления транспортным средством", - уточнил Гончаров.

Он отметил, что регистрация будет очень простой: все можно сделать онлайн, не выходя из дома.

"Единственное, что отмечу: для того, чтобы сгенерировать электронное водительское удостоверение, в наших базах данных должно быть ваше электронное отцифрованное изображение лица. Поэтому, если у человека советское водительское удостоверение, - к сожалению, ибо у вас нет актуального цифрового изображения лица. Так как сервис в первую очередь будет проверять, есть ли возможность сгенерировать такое водительское удостоверение", - объяснил замминистра.

В то же время он отметил, что такие электронные удостоверения будут действовать только в Украине. Если человек собирается путешествовать в Европу, нужно будет брать с собой пластиковое удостоверение, иначе могут быть проблемы с представителями власти других стран.

"Это не будет исключительно электронное водительское удостоверение, это будет приложение к уже выданному водительскому удостоверению. Это является электронной выпиской из реестра", - сообщил Гончаров.

Он уточнил, что пользование электронными удостоверениями будет добровольным, и введение этого не будет стоить государству ни одной гривны.

Как сообщал "Апостроф", вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, которым вносятся изменения в сфере подготовки водителей транспортных средств.