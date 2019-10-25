RU  UA  EN

пятница, 25 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

25 октября

12:28
Каменских выпустила новый эпатажный клип: и это нормально, если вы ничего не поняли
11:55
Анджелина Джоли рассказала о риске рака, удалении груди и дала совет женщинам
11:40
В Киеве выбрали "Мисс Украину Вселенную-2019": вот кто поедет на мировой конкурс красоты
11:22
Ничем не запомнился, только бегает хорошо: обидчик Гвоздика смело высказался об Усике
10:45
Ведущий Владимир Остапчук разводится с супругой после 12 лет брака: что известно
10:30
Гвоздик дал первый комментарий после тяжелого поражения россиянину: фото
09:59
Солистка "НеАнгелов" угодила под капельницу на гастролях: что произошло
07:20
Сент-Этьен - Александрия - 1:1 Видеообзор
07:00
Динамо - Копенгаген - 1:1 Видеообзор
07:00
Маринованные маслята на зиму: простой рецепт любимой закуски
01:18
Еще одна ничья "Динамо", успех команды Реброва, камбэк "Арсенала": все результаты Лиги Европы 24 октября

24 октября

23:51
Лига Европы: "Динамо" не сумело обыграть главного конкурента
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинским водителям готовят сюрприз с правами и техпаспортом: что изменится

пятница, 25 октября 2019, 11:22
переглянути новину українською

В ноябре 2019 года украинские водители смогут создавать и использовать электронные водительские удостоверения и техпаспорта через мобильное приложение.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информагентство "Укринформ".

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, через соответствующее приложение - "Дія" можно будет сформировать электронный образ каждого из этих документов, загрузить себе на телефон, и при остановке транспортного средства полицейским предъявлять не пластиковое удостоверение, которые продолжают оставаться в силе, а их электронный аналог. Такое приложение разработано Министерством цифровой трансформации с участием МВД.

"С учетом того, что живем во время современных технологий, мы совместно с Минцифрой решили, что такие возможности можно ввести и в части идентификации водителя, и в части права управления транспортным средством", - уточнил Гончаров.

Он отметил, что регистрация будет очень простой: все можно сделать онлайн, не выходя из дома.

"Единственное, что отмечу: для того, чтобы сгенерировать электронное водительское удостоверение, в наших базах данных должно быть ваше электронное отцифрованное изображение лица. Поэтому, если у человека советское водительское удостоверение, - к сожалению, ибо у вас нет актуального цифрового изображения лица. Так как сервис в первую очередь будет проверять, есть ли возможность сгенерировать такое водительское удостоверение", - объяснил замминистра.

В то же время он отметил, что такие электронные удостоверения будут действовать только в Украине. Если человек собирается путешествовать в Европу, нужно будет брать с собой пластиковое удостоверение, иначе могут быть проблемы с представителями власти других стран.

"Это не будет исключительно электронное водительское удостоверение, это будет приложение к уже выданному водительскому удостоверению. Это является электронной выпиской из реестра", - сообщил Гончаров.

Он уточнил, что пользование электронными удостоверениями будет добровольным, и введение этого не будет стоить государству ни одной гривны.

Как сообщал "Апостроф", вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, которым вносятся изменения в сфере подготовки водителей транспортных средств.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

"Богатые" заплатят за бедных: Кабмин вводит новые правила начисления субсидий

Чревато смертельным исходом: что происходит с воздухом в Украине

Между революцией и забастовкой: в Украине погибает уникальное конструкторское бюро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: