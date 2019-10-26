Украинские танкисты показали, как будут отбивать атаку врага: сильные фото

В районе проведения операции Объединенных сил танковые подразделения Вооруженных сил Украины провели учения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

И.о. заместителя командира 1-ой отдельной танковой бригады Роман Шеремет подчеркнул, что в тренировке приняла участие вся бригада, включая подразделения связи, тыла, артиллерии и другие.

"В ходе тренировок, подразделение, в ночное время, совершило марш и сосредоточилось в соответствующем районе. Далее, по сигналу, выдвинулись на определенный рубеж и нанесли огневое поражение, чтобы остановить условного врага", – рассказал Шеремет.

На учениях присутствовал также командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

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