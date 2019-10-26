RU  UA  EN

суббота, 26 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 октября

10:52
Загрязнение воздуха в Украине: названы города, где зафиксировано превышение нормы
10:36
Под Киевом подростки жестоко избили одноклассника: подробности ЧП и видео
10:09
У каждого свое видение красоты: "Мисс Украина Вселенная" призналась, делала ли она пластику
10:06
Украинские танкисты показали, как будут отбивать атаку врага: сильные фото
09:29
Украина перейдет на зимнее время: как пережить перевод часов
08:59
Опасно для жизни: опубликованы свежие фото супертумана в Украине
08:54
Появилось видео момента мощного взрыва на рынке в Киеве
08:28
Под Киевом совершили дерзкое похищение: в полиции раскрыли детали и показали видео
07:59
Только ползком: появился интересный рассказ о ночной жизни в Донецке, видео
07:57
Взрывы на химзаводах и переворот: боевики ДНР выдали новую страшилку об Украине, видео
07:38
В Николаеве патрульные попали в серьезное ДТП: фото и видео с места
07:30
Фильм ужасов по-украински: сеть повеселило фото густого тумана в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинские танкисты показали, как будут отбивать атаку врага: сильные фото

суббота, 26 октября 2019, 10:06
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В районе проведения операции Объединенных сил танковые подразделения Вооруженных сил Украины провели учения.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

И.о. заместителя командира 1-ой отдельной танковой бригады Роман Шеремет подчеркнул, что в тренировке приняла участие вся бригада, включая подразделения связи, тыла, артиллерии и другие.

"В ходе тренировок, подразделение, в ночное время, совершило марш и сосредоточилось в соответствующем районе. Далее, по сигналу, выдвинулись на определенный рубеж и нанесли огневое поражение, чтобы остановить условного врага", – рассказал Шеремет.

На учениях присутствовал также командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", в 4-й отдельной танковой бригаде успешно прошли занятия по тактической подготовке: бронетехника форсировала водоем в сопровождении вертолетов.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Волны против "Азова": конгрессмены США объявили Украине информацион­ную войну

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: