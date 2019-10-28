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Для войск Путина утвердили новейшее оружие: фото и видео

понедельник, 28 октября 2019, 14:55
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В Министерстве обороны России приняли решение взять на вооружение пистолет "Удав".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Интерфакс".

"Решение есть. Еще осталась не то чтобы формальность, но должен быть приказ министра обороны о принятии на вооружение", - сказал генеральный директор компании-разработчика пистолета Центрального института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков.

1 марта Баков отметил, что гражданская версия "Удава" может появиться не ранее 2020 года. Оружие будет стоить минимум €250. 12 сентября стало известно, что документы, необходимые для принятия пистолета "Удав" на вооружение, были переданы в Минобороны РФ.

Самозарядный пистолет "Удав" рассчитан на 18 патронов. Калибр оружия - 9 мм, вес - 780 г. Специально для него были разработаны два новейших патрона - дозвуковой и повышенной пробиваемости, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

Как сообщал "Апостроф", в Украине развивается сфера вооружения, а некоторые виды оружия способны дать мощный ответ российским войскам на Донбассе.

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