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Рада поддержала инициативу Тимошенко поднять надбавки на уход за людьми со спецпотребностями

вторник, 29 октября 2019, 20:51
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Верховная Рада приняла 29 октября в первом чтении законопроект авторства лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко по повышению лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход.

На своей странице в Facebook Тимошенко написала, что те деньги, которые выплачиваются сейчас, абсолютно не покрывают расходов.

"Выплаты не могут удовлетворить даже минимальные потребности человека - расходы на средства гигиены, медицинские обследования, лекарства, физическую и социально-педагогическую реабилитацию, питание, коммунальные услуги и одежду. А семей, ухаживающих за детьми с инвалидностью и людей, имеющих инвалидность с детства, в Украине - более 161 000", - отметила политик.

Команда "Батькивщины" предложила такое повышение:

-лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы - с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ПМ);

-лица с инвалидностью с детства подгруппе Б I группы - с 50% до 100% ПМ;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе - с 15% до 75% ПМ.

Юлия Тимошенко надеется, что депутаты будут так же единодушны, когда законопроект будет выноситься на второе чтение и голосоваться в целом.

Как отметил со своей стороны соавтор документа, народный депутат от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк, это социальный законопроект, направленный на повышение уровня материального обеспечения лиц с инвалидностью. Он отметил, что по состоянию на 1 апреля этого года социальная помощь лицам с инвалидностью составляла от 1564 грн до 3365 грн для лица с инвалидностью подгруппы А с надбавкой на уход, а это не может удовлетворить даже минимальные потребности человека.

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