Действует под прикрытием: Россия тайно забрасывает на Донбасс новых военных

Кремль перебрасывает на оккупированные территории Донбасса спецназовцев и членов так называемых "казачьих формирований" для ротации и усиления оккупационных войск.

Об этом со ссылкой на представителя Украины при международных организациях в Вене Игоря Лосовского сообщает "Укринформ".

Лосовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ 30 октября заявил, что командование российских войск осуществляет скрытое перемещение подразделений через неконтролируемые Украиной участки российско-украинской границы.

По словам дипломата, эти меры командование ВС РФ осуществляет под прикрытием комплексной проверки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, которая было начато 21 октября.

"Особое внимание при проверке уделяется определению возможностей подразделений по тревоге выйти в районы сосредоточения с дальнейшим выдвижением на передовые позиции. Контрольные занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин проводятся под непосредственным руководством офицеров из Южного военного округа ВС РФ", - отметил Лосовский.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали на видео, что возят из России "гуманитарными конвоями" боевикам ДНР.