Готовьтесь к холоду: прогноз погоды в Украине на 30 октября

В среду, 30 октября, в Украине стремительно упадет температура, однако осадков не будет.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до +4...+6 градусов за Цельсием. Холоднее будет на севере - 3-5 градусов выше нуля. На востоке - +7…+9 градусов. Ночью температура опустится до +3...+5 градусов.

В Киеве днем ожидается +4…+6 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до +0…+2 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Также погода зимой 2019-2020 годов по прогнозам будет изменчива. Украину ожидают морозы и снегопады. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума, рекордного за последние 30 лет.



