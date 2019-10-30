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Во сколько Украине обойдется восстановление Донбасса: названа колоссальная сумма

среда, 30 октября 2019, 08:20
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Восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса будет стоить стране не менее 372 миллионов евро, или же более 10 миллиардов гривен.

Об этом в ходе форума в Мариуполе заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

"По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

По его словам, на восстановление дорог и транспортной инфраструктуры нужно потратить свыше 231 миллиона евро.

Представитель ОПУ отметил, что больше всего от войны пострадали Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

В результате боевых действий в Донецкой области были повреждены или разрушены 6,8 тысячи объектов жилого фонда, а на их восстановление нужно минимум 72 миллиона евро.

Напомним, что предложен поэтапный план прекращения войны на востоке Украины.

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