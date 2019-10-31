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Части украинцев занижают пенсии: появилась инструкция, как получить компенсацию

четверг, 31 октября 2019, 08:35
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Пенсионный фонд в массовом порядке сокращает пенсионные выплаты для военных, однако это можно обжаловать в суде и получить компенсацию.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на юристов.

По их словам, Пенсионный фонд сокращает выплаты с 83% денежного обеспечения до 70%. Подразделения фонда применяют закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", вступивший в силу в начале 2018 года, не только к новым пенсионерам, но и к тем, кто ушел в отставку до 2018 года.

Об этом свидетельствуют фактами дела №240/5401/18, которое рассматривалось в Большой палате Верховного суда (БП-ВС). Юристы уверены, что дело не в ошибках работников Пенсионного фонда, а в сознательных попытках занизить выплаты.

Чтобы получить законные выплаты, пенсионеры вынуждены судиться с Пенсионным фондом, и выигрывают такие тяжбы.

В частности, в одном из дел Верховный суд обязал региональное (Житомирское) подразделение ПФ правильно пересчитать пенсию военнослужащему. В размере 83%, а не 70% денежного обеспечения.

Согласно постановлению Большой палаты Верховного суда, обстоятельствами образцового дела по пересчету военных пенсий признаны следующие три признака: 1. Истец является лицом, которому назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". 2. Ответчиком является соответствующее Главное управление Пенсионного фонда Украины, на учете в котором состоит истец. 3. Предметом спора являются изменение процентного значения размера пенсии при осуществлении ее перерасчета с 1 января 2018 года на основании постановления Кабмина от 21 февраля 2018 года №103 в связи с повышением сумм денежного обеспечения, которые определены по состоянию на 1 марта 2018 в соответствии с постановлением Кабмина от 30 августа 2017 года №704.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине собираются проверить всех, кто получает социальные выплаты от государства: под мониторинг попадут получатели пенсий, льгот, субсидий и стипендий.

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