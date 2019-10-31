Скандал вокруг "похищения" ребенка в Киеве: выяснилась неожиданная деталь, фото и видео

В среду, 30 октября в Киеве очевидцы заметили по адресу улица Саперное Поле, 26 как мужчина положил маленького ребенка в корзине в багажник авто ВАЗ 21099 и уехал.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев с места событий.

После сообщения обеспокоенных граждан в полицию в городе был введен "План-перехват" и через час авто задержали.

При обыске полицейские действительно нашли корзину – ручную кладь в багажнике, однако ребенка там не оказалось. Задержанный заявил, что проводил по адресу, откуда уехал, ремонт, и в полиции эту версию подтвердили.

В то же время заявительница продолжала настаивать, что, когда мужчина-водитель выходил из подъезда, у него в руках была корзина с ребенком внутри, которую он ставил в багажник.

Как сообщал "Апостроф", ранее в пригороде Киева, Софиевской Борщаговке, группа злоумышленников похитила с целью вымогательства 30-летнего мужчину. У похищенного забрали наличные деньги, избили и заставили написать долговую расписку в 90 тысяч долларов, после чего отпустили. Похитителей позже удалось задержать.