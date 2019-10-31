RU  UA  EN

четверг, 31 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

31 октября

14:49
Кем знаменитости оделись на Хэллоуин 2019: фото лучших костюмов
14:20
Как бы выглядели украинские топ-политики на Хэллоуин: сеть взорвали забавные "фото"
14:07
В "Слуге народа" интересно отреагировали на скандал с интимной перепиской Яременко
13:50
Весь Дубай выкупила: Камалия показала свой роскошный особняк
13:36
Гарик Корогодский переснял знаковый клип Зиброва и показал Крещатик спустя 25 лет
13:32
Модель-помощница Тищенко засветила в Раде дорогую новинку: эксклюзивное фото
13:32
Две книжки и мыло: Дубневич интересно прокомментировал громкое решение Рады
13:27
Одна из старейших больниц Харьковской области капитально отремонтирована - Светличная
13:23
Нардепу Дубневичу вручили подозрение: первые подробности
13:14
Думал, что я алкоголик: звезда "Трансформеров" рассказал о тяжелом психическом состоянии
12:43
Страшно красивая: Наталья Могилевская показала "макияж" на Хэллоуин
12:15
На заседании Рады выступил генсек НАТО Столтенберг: полное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал вокруг "похищения" ребенка в Киеве: выяснилась неожиданная деталь, фото и видео

четверг, 31 октября 2019, 14:36
переглянути новину українською
Обыск авто похитителя ребенка Фото: Facebook

В среду, 30 октября в Киеве очевидцы заметили по адресу улица Саперное Поле, 26 как мужчина положил маленького ребенка в корзине в багажник авто ВАЗ 21099 и уехал.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на очевидцев с места событий.

После сообщения обеспокоенных граждан в полицию в городе был введен "План-перехват" и через час авто задержали.

При обыске полицейские действительно нашли корзину – ручную кладь в багажнике, однако ребенка там не оказалось. Задержанный заявил, что проводил по адресу, откуда уехал, ремонт, и в полиции эту версию подтвердили.

В то же время заявительница продолжала настаивать, что, когда мужчина-водитель выходил из подъезда, у него в руках была корзина с ребенком внутри, которую он ставил в багажник.

Как сообщал "Апостроф", ранее в пригороде Киева, Софиевской Борщаговке, группа злоумышленников похитила с целью вымогательства 30-летнего мужчину. У похищенного забрали наличные деньги, избили и заставили написать долговую расписку в 90 тысяч долларов, после чего отпустили. Похитителей позже удалось задержать.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году

"Украинская формула мира": в Раде рассказали, как возвращать Донбасс

Кризис неминуем: что будет с делами Майдана после отставки Горбатюка

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: