Сложили оружие, но: появилась важная новость из зоны разведения сил на Донбассе

Активисты партии "Национальный корпус" и ветераны полка "Азов", которые находятся в Золотом на линии разграничения на Донбассе, сдали оружие, однако уходить из зоны ООС не собираются.

Об этом заявил представитель "Нацкорпуса" Сергей Тамарин в эфире телеканала "НАШ".

"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть, пока что, будет так", – отметил Тамарин.

В то же время, по его словам, активисты не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск якобы станет "последним блок-постом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей".

Тамарин анонсировал также создание мобильных групп, которые будут ездить в места разведения войск и "объективно оценивать, как там все происходит". Он отметил, что инициатива называется "Рейд за мир" и в ее состав войдут ветераны боевых действий и волонтеры.

Напомним, подробнее о ситуации с разведеним сил на Донбассе читайте в материале "Апострофа": Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе.