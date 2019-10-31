В Украину идет потепление: синоптик порадовала свежим прогнозом

В воскресенье, 3 ноября, в Украину может вернуться потепление, которое продлится и на следующей неделе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

В то же время, 1 и 2 ноября будет еще довольно прохладно. В пятницу прогнозируется днем от 3 до градусов тепла, ночью – от 2 до 8 градусов мороза.

"Суббота уже станет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8 +14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и усилится серьезно ветер", – отмечает Диденко.

По прогнозам, на следующей неделе столбик термометра днем может достичь +16 градусов.

Напомним, подробнее о погоде в Украине читайте в материале "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.