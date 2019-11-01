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Не только потепление: синоптик предупредила об опасной погоде на выходные

пятница, 01 ноября 2019, 18:37
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На ближайшие выходные, 2-3 ноября, на большей части Украины, кроме восточных областей, ожидается сильный, до штормовых значений, ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.


Синоптик уточнила, что ветер будет южным и принесет с собой потепление. Однако его сильные порывы могут становить опасность для пешеходов и автомобилей.

"Поэтому не задерживайтесь долго под деревьями, особенно крупными и ветвистыми, билбордами, очень внимательно выбирайте место парковки автомобиля", - советует Диденко.

Также следует быть осторожными тем, кто занимается строительством — ветер способен нарушить работу башенных кранов.

"И надвиньте шапку плотнее на уши, чтобы не сдуло", - шутливо рекомендует синоптик.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

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