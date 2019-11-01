Работают "фейкометы": в штабе ООС наглядно указали на ложь боевиков ДНР про обстрелы

На территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на собственной мине, и чтобы скрыть потери пропагандисты распространили информацию, что их обстреляли с украинской стороны.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Согласно показаниям украинских граждан, проживающих на оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Новая Ласпа автомобиль оккупантов подорвался на мине.

"Ее заложили и успешно забыли о местонахождении сами" асвабадители"", - говорится в сообщении.

Оккупанты традиционно прибегли к информационным манипуляциям и использовали этот факт, чтобы дискредитировать Объединенные силы. Поэтому, пропагандистский ресурс российских оккупантов "ДАН" опубликовал информацию, что с украинской стороны обстреляли противотанковой управляемой ракетой санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ, который ехал оказывать медицинскую помощь гражданским жителям.

"Традиционно для российской пропаганды акцент сделан на больном ребенке, которого якобы намеревались лечить" ополченцы ". В сообщении отсутствуют материалы фото или видео. В местности, где якобы произошло событие (около 300 метров отв опорного пункт врага), уже давно не проживает гражданское население, тем более с детьми", - объяснили в публикации.

Стоит отметить, что боевые действия на этом участке 31 октября 2019 Объединенными силами не велись. Украинские военнослужащие никаких пусков ПТРК не совершали.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убитыми более чем 30 человек и около 60 человек ранеными.