Как правильно кормить ребенка: доктор Комаровский дал важные советы

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как формировать правильные пищевые привычки у детей.

Об этом врач сообщил на своей странице в Instagram.

"Синдром чистой тарелки - это состояние, характеризующее реакции взрослых на то, удалось ребенку доесть предложенную вами порцию еды или нет. Доел и показал чистую тарелку - все счастливы. Не доел - огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней", - объяснил Комаровский.

Врач настоятельно рекомендует не заставлять ребёнка доедать всю порцию, потому, что в будущем избыток пищи может породить многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит.

Кроме того, стоит помнить, что болезнь современной цивилизации – это ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством далеко не самой полезной еды.

Комаровский дал несколько советов: не надо хвалить ребенка за съеденную еду и не надо настаивать на обязательном доведении и обязательной демонстрации пустой тарелки или дна чашки.

⠀Также врач заметил, что "если еда все время остается - значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит". Это означает, что представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям ребенка.

Как сообщал "Апостроф", жители Киева активно обсуждают в социальных сетях питание в школах для своих детей: некоторые жалуются на отвратительное качество еды, другие же – сообщают об успешном внедрении изменений.