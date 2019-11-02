RU  UA  EN

суббота, 2 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

21:23
В Украине запустился сервис Apple TV+: что это и сколько стоит
20:18
Оксана Марченко показала роскошную домашнюю кухню с позолотой: видео
19:08
Как сделать Instagram черным: простая инструкция для пользователя
18:52
Не та мама, с которой мы выросли: дети Деми Мур рассказали об алкоголизме актрисы
18:24
Экс-солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая рассказала, почему не живет с мужем
18:03
Продюсер "Богемской рапсодии" снимет еще один фильм о популярной группе
17:47
Спустил с лестницы: звезда "Крепостной" рассказала о побоях бывшего мужа
17:27
В Мариуполе представили программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса
16:48
Известного актера арестовали на акции протеста против экспериментов над животными
16:33
Отдалились друг от друга: актер сериала "Беверли-Хиллз" сообщил о разводе с женой
16:25
Эксперт рассказал, как Коломойский с помощью Геруса увеличивает свое влияние в электроэнергетике
16:20
Почему Хайди Клум называют королевой Хэллоуина? Отвечаем на этот вопрос 10 лучшими костюмами модели
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как правильно кормить ребенка: доктор Комаровский дал важные советы

суббота, 02 ноября 2019, 04:28
переглянути новину українською

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как формировать правильные пищевые привычки у детей.

Об этом врач сообщил на своей странице в Instagram.

"Синдром чистой тарелки - это состояние, характеризующее реакции взрослых на то, удалось ребенку доесть предложенную вами порцию еды или нет. Доел и показал чистую тарелку - все счастливы. Не доел - огорчение, шум, суета, попытки докормить, поиск болезней", - объяснил Комаровский.

Врач настоятельно рекомендует не заставлять ребёнка доедать всю порцию, потому, что в будущем избыток пищи может породить многократно больше проблем со здоровьем, чем ее умеренный дефицит.

Кроме того, стоит помнить, что болезнь современной цивилизации – это ограничение двигательной активности в сочетании с избыточным количеством далеко не самой полезной еды.

Комаровский дал несколько советов: не надо хвалить ребенка за съеденную еду и не надо настаивать на обязательном доведении и обязательной демонстрации пустой тарелки или дна чашки.

⠀Также врач заметил, что "если еда все время остается - значит, проблемы не у ребенка, а у тех, кто его кормит". Это означает, что представления о "правильной порции" не соответствуют потребностям ребенка.

Как сообщал "Апостроф", жители Киева активно обсуждают в социальных сетях питание в школах для своих детей: некоторые жалуются на отвратительное качество еды, другие же – сообщают об успешном внедрении изменений.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Штрафы и запреты: что нового придумали власти для водителей

Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: