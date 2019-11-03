В сети появилось потрясающее видео солнечного затмения, снятое из космоса

Западные инженеры сняли с космоса солнечное затмение 2017 года с орбиты Земли, в то время как весь мир наблюдал за явлением.

Видео было снято с высоты 5 километров.

Ролик сняли Алекс Бейкер и Крист Роуз - инженеры-механики, которые использовали метеозонд для съемки потрясающих кадров Земли с 2010 года.

Напомним, что 21 августа 2017 года в Северной Америке произошло солнечное затмение, которое успели прозвать "Великое американское затмение". Оно бросило тень на миллионы людей от побережья до побережья.

Напомним, что в ночь с 16 на 17 июля в разных странах нашей планеты сотни тысяч людей следили за лунным затмением, которое стало последним этим летом.