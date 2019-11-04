Без Зеленского, но с Сенцовым: эксклюзивные фото с акции "Год без Кати" на Банковой

В Киеве и по всей Украине в понедельник, 4 ноября, состоялись акции к годовщине смерти активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

Большая акция состоялась и в Киеве, где активисты пришли к зданию Офиса президента на улице Банковой, с требованием наказать виновных в страшном преступлении, которые до сих пор находятся на свободе.

Фоторепортаж с акции сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На акцию пришли, активисты, нардепы и неравнодушные люди. Также на Банковой заметили экс-узника Кремля Олега Сенцова.

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На акции присутствовали также и родители погибшей активистки. Отец Екатерины - Виктор - за несколько дней до акции предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому также посетить ее, но главу государства на улице активисты не дождались.

Вместо этого Зеленский написал пост в соцсетях: "Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будет найдены и наказаны. Обещаю".

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Как сообщал "Апостроф", Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года спустя несколько месяцев борьбы за жизнь после того, как на нее было совершено нападение.

О том, что сейчас происходит с делом активистки – читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.