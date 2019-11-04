Украина получит важное оружие от Канады: что известно

В ближайшее время в Украину придет партия снайперского оружия, процесс приобретения которого находится на финишной прямой.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Василия Боднара в интервью Укринформу.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - цитирует издание слова дипломата.

По его словам, задержка в поставках оружия связана с заминками партнеров, которые поставляют составные части для винтовок.

Напомним, в августе 2018 года канадская компания PGW Defense Technologies заключила с Украиной договор о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $770 тысяч. Ожидалось, что оружие доставят осенью 2018 года.

Подробнее о поставках вооружения из Канады в Украину, читайте в материале "Апострофа": Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе.