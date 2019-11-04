За все нужно платить: в сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал без воды, видео

В сети была опубликована видеозапись из населенного пункта Раздольное в оккупированном Крыму, где видно, как инфраструктурный объект Северо-Крымский канал разрушается от пересыхания.
Видео опубликовало издание "Крым. Реалии" на странице в Twitter.
Так, на записи заметно, что опорные конструкции на боковых сторонах канала практически полностью утратили покрытие, а дно было завалено мусором. Немного дальше, за мостом, заметно, как покосились плиты, которыми застелены стенки канала.
Как Северо-Крымский канал разрушается без воды (видео) pic.twitter.com/WmUHcL1sW9— Крым.Реалии (@krymrealii) 4 ноября 2019 г.
Пользователи сетей уточнили, что восстановление канала займет не так много времени после деоккупации полуострова. Также была отмечена "кармическая" роль разрушенного Северо-крымского канала для поклонников российских оккупантов из числа местных жителей.
Ранее в интервью "Апострофу" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал на схожесть оккупированного россиянами украинского Крыма с поздним СССР, времен разрухи и тотальной коррупции.