RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

17:14
За все нужно платить: в сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал без воды, видео
16:57
Мама повторила знаменитое фото дочери, которое стало мемом: похоже, оригиналу пора подвинуться
16:30
Как сэкономить на оплате коммуналки: украинцам дали важные советы
15:49
Названа новая дата разведения сил в Петровском: подробности и карта
15:39
Даже у сторонников Путина большие сомнения: Чубаров рассказал о реальной ситуации в Крыму
15:17
Бывший муж Ани Лорак показал, кто воспитывает их совместную дочь
14:57
Появилось видео момента жуткого ДТП с BMW в Киеве и данные о ребенке
14:35
Бил по голове и пытался изнасиловать: убийца девочки под Одессой сделал жуткое признание
14:12
Остановите "убийство": под ОПУ устроили митинг из-за новых законов для бизнеса, фото
14:09
Украина направила России ноту с жесткими требованиями: появились подробности
14:02
Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала, как пластика груди едва не обернулась для нее горем
13:53
Разбивали тыквы с триколором: на "Арт-заводе "Платформа" прошла акция против российского бизнеса в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

За все нужно платить: в сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал без воды, видео

понедельник, 04 ноября 2019, 17:14
переглянути новину українською

В сети была опубликована видеозапись из населенного пункта Раздольное в оккупированном Крыму, где видно, как инфраструктурный объект Северо-Крымский канал разрушается от пересыхания.

Видео опубликовало издание "Крым. Реалии" на странице в Twitter.

Так, на записи заметно, что опорные конструкции на боковых сторонах канала практически полностью утратили покрытие, а дно было завалено мусором. Немного дальше, за мостом, заметно, как покосились плиты, которыми застелены стенки канала.

Пользователи сетей уточнили, что восстановление канала займет не так много времени после деоккупации полуострова. Также была отмечена "кармическая" роль разрушенного Северо-крымского канала для поклонников российских оккупантов из числа местных жителей.

Ранее в интервью "Апострофу" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал на схожесть оккупированного россиянами украинского Крыма с поздним СССР, времен разрухи и тотальной коррупции.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса

Бабье лето-2: в Украину снова возвращается тепло

Ни коррупционных схем, ни правонарушений при осуществлении публичных закупок в Институте рака не обнаружено - Елена Колесник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: