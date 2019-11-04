За все нужно платить: в сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал без воды, видео

В сети была опубликована видеозапись из населенного пункта Раздольное в оккупированном Крыму, где видно, как инфраструктурный объект Северо-Крымский канал разрушается от пересыхания.

Видео опубликовало издание "Крым. Реалии" на странице в Twitter.

Так, на записи заметно, что опорные конструкции на боковых сторонах канала практически полностью утратили покрытие, а дно было завалено мусором. Немного дальше, за мостом, заметно, как покосились плиты, которыми застелены стенки канала.

Пользователи сетей уточнили, что восстановление канала займет не так много времени после деоккупации полуострова. Также была отмечена "кармическая" роль разрушенного Северо-крымского канала для поклонников российских оккупантов из числа местных жителей.

Ранее в интервью "Апострофу" глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров указал на схожесть оккупированного россиянами украинского Крыма с поздним СССР, времен разрухи и тотальной коррупции.