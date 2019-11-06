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В Херсоне поймали "авторитета", организовавшего банду по угону авто: фото

среда, 06 ноября 2019, 11:21
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В Херсоне задержали банду угонщиков, которую возглавлял "смотрящий" за городом авторитет, - она специализировалась исключительно на автомобилях престижных марок. Последней добычей преступников стал Range Rover.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

33-летняя жительница Херсона обратилась в полицию после того, как обнаружила пропажу своего автомобиля. По словам потерпевшей, вечером она заехала на парковочное место вблизи своего дома, поставила машину на сигнализацию и пошла домой. На следующий день оказалось, что ее Range Rover исчез.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение угнанного автомобиля и задержали двух подозреваемых. Как выяснилось, угонами занимался известный в криминальных кругах гражданин, которого называют "смотрящим" на свободе за Херсоном авторитетом. С этой целью он организовал преступную группу, которая промышляла в городе не менее двух лет.

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“Злоумышленники специализировались исключительно на автомобилях престижных марок. После незаконного завладения транспортное средство ставился на отстой в один из гаражей в Днепровском районе. Через несколько дней угонщики связывались с владельцем автомобиля и договаривались о его возвращении за отдельную сумму денег”, - сообщили в пресс-службе полиции.

Задержанные подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", двое харьковских полицейских оказались причастными к похищению автомобиля в Киеве.

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