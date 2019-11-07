Бывший адвокат Ликарчук тормозит расследование дела своего отца за фальсификацию результатов ВНО - расследование

Бывший адвокат и руководитель юридической компании Kinstellar Константин Ликарчук пытается воздействовать на судебную систему, чтобы спустить на тормозах уголовное дело по обвинению своего отца Игоря Ликарчука в фальсификации результатов внешнего независимого оценивания.

Об этом пишет Юлия Вакумова в расследовании "Почему ГПУ и Новосад забыли о деле Ликарчука и подделке результатов ВНО".

Автор указывает, что экс-директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук обвиняется в совершении преступлений по шести статьям Уголовного кодекса Украины.

"Ликарчуку инкриминируются ст.191 (присвоение, растрата и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением), ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ст.255 (создание преступной организации), ст.362 (несанкционированные действия с информацией), ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - пишет автор.

В статье указывается, что Игорь Ликарчук не только завышал результаты ВНО путем вмешательства в работу системы, но вместе со своими заместителями вносил изменения в программное обеспечение "Спрут", меняя и уничтожая информацию, которая хранилась на серверном оборудовании.

"Ликарчук вместе со своими подельниками создали ряд фирм, на которые выводили бюджетные средства за оказание несуществующих разных услуг, чем нанесли ущерб государству на сумму в 4 миллиона гривен", - указывается в материале.

Ключевую роль в вопросе торможения рассмотрения дела, как пишет автор, играет сын обвиняемого – бывший адвокат Константин Ликарчук.

"Сохраняя влияние на Соломенский суд, Константин Ликарчук поставил на тормоза рассмотрение дела своего отца. Заседания назначались с большими перерывами и переносились по формальным причинам. За время рассмотрения дела четыре раза менялись судьи: в 2017, 2018 и два раза в 2019 году", - говорится в статье.

Игорь Ликарчук занимал должность директора Украинского центра оценивания качества образования с 2006 и с 2014 по 2015 годы. Как было установлено органами следствия, в 2014-2015 годах для более чем 200 абитуриентов были завышены результаты тестирования. Среди таких абитуриентов – дети судей, которые могут оказывать содействие Игорю Ликарчуку в избежании уголовного преследования.

В сентябре этого года Константину Ликарчуку остановили действие свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью за совершение дисциплинарного проступка.