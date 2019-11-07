Сети шокировал размер зарплаты у украинского врача: фото документа

В сети бурно обсуждают размер зарплаты у украинского врача, работающего в травматологическом отделении.

Фото с размером оклада и надбавок опубликовано в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook.

В посте не указано в какой поликлинике или больнице работает врач.

В документе говорится, что основной оклад за октябрь 2019 года составил 3118 гривен. За ночные смены и совместительство начислено 70 гривен. Доплаты к окладу составили 806 гривен. Всего за месяц врач заработала четыре с половиной тысячи гривен.

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