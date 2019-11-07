Следы ведут в Россию: известный журналист назвал две версии покушения на бизнесмена Сало

В покушении на бизнесмена Игоря Сало, которое произошло 6 ноября на Житомирской трассе в Киеве, нашли российский след.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что к авто бизнесмена подъехал мужчина на мотоцикле, который и установил взрывное устройство на крышу машины. Злоумышленник после этого быстро скрылся, а в авто произошел взрыв. Однако исполнитель не рассчитал, что Сало будет сидеть на заднем сидении авто, потому он остался жив. С ним рядом также ехал пассажир Сергей Волков. Обоих госпитализировали в реанимацию, но жить они будут.

Напомним, в результате взрыва погиб охранник Сало Сергей Ерченко. Он как раз находился на переднем пассажирском сидении.

О бизнесмене Игоре Сало известно не много информации, он не публичный человек. Известно, что он родился в 1962 году. Также ходят о предпринимателе негативные слухи: связи с криминалом, рейдерские захваты, конфликты, связь с Россией, поставки угля из оккупированного Донбасса, и многое другое.

"В обеих версиях причин покушения стоит рассматривать российский след. На это указывает и характер покушения - в России такие убийства с помощью мотоциклиста на светофоре уже происходили. У Сало есть две заметных по СМИ связи: во-первых, российский мафиози, главарь "кемеровской" преступной группировки, бывший сенатор Совета Федерации РФ от Хабаровского края Александр Шишкин. Во-вторых, Сергей Тригубенко, бывший член команды Януковича, замминистра аграрной политики, затем - бывший депутат Блока Петра Порошенко, связанный, по данным интернета, вместе с Сало поставками угля с оккупированных РФ территорий в Украину, и с контролем над шахтой "Краснолиманской". А теперь Тригубенко - один из неофициальных кураторов партии "Слуги народа" в Харьковской области", - написал Бутусов.

Он пояснил причины и связь Шишкина с Сало.

"Конфликт вокруг контроля фармкомпании "Здоровье". 5 июля 2018-го года в Харькове была подорвана машина генерального директора "Здоровья" Александра Доровского. Обошлось без погибших, но взрыв машины уже имел место. Вполне вероятно, что это продолжение истории. Мафия борется за контроль над предприятием", - отметил журналист.

По его словам, Александр Шишкин, который совместно с Сало контролирует предприятие, по данным источников, является одним из крупнейших российских мафиози, который вошел в силу при Путине, и в 2013-2018 годах был российским сенатором, членом Совета Федерации. Шишкин и сейчас имеет огромное влияние в Украине, благодаря связям с криминалом. Шишкин родом из Харькова, у него общее бандитское прошлое с Геннадием Кернесом, они друзья, вместе грабили харьковчан, вместе занимались рэкетом, и 6 августа 2014-го Кернес и подконтрольный ему горсовет за эти заслуги удостоили Шишкина звания "Почетный гражданин Харькова".

Бутусов процитировал министра МВД Арсена Авакова: "Только что некто Кернес вынес на сессию Горсовета Харькова и протащил с помощью членов Партии регионов и прочих прихвостней присвоение звания "Почетный гражданин Харькова" некоему члену Совета Федерации России Шишкину Александру, члену путинской "Единой России"... Сенатору России голосовавшего за одобрение оккупации Крыма! Предательство и подлость. Этот Горсовет не имеет права на дальнейшую работу. Ноль морального права!".

"Статус Шишкина немедленно обжаловали в суде, но Кернес стал защищать "кореша". С тех пор Кернес защищает в суде статус "почетного" для своего друга-бандита. Но Кернеса активно поддерживал президент Петр Порошенко, который считал, что таким образом борется с Аваковым, и харьковская мафия при Петре Алексеевиче чувствовала себя безнаказанно. Кернес успешно оспаривал в судах статус Шишкина, и отбил все суды, которые Аваков против него начал", - написал журналист.

Как утверждают источники, у Шишкина с Сало возникли разногласия, которые Шишкин решил преодолеть своими привычными бандитскими методами. По первой версии, новый взрыв выглядит в этой связи весьма логично.

Вторая версия - это проблемы с российской мафией и крышующими ее спецслужбами РФ из-за поставок угля, и связана она с фигурой Сергея Тригубенко.

"Это один из самых изворотливых теневых украинских политиков и "серых кардиналов", который тесно взаимодействовал с Сало. как не раз писали в интернете. При Януковиче Тригубенко в полный рост "обилечивал" аграриев, никто не мог проскочить мимо. После падения Януковича Тригубенко благодаря связям с Порошенко экс-министра аграрной политики Присяжнюка, стал депутатом Блока Порошенко. Но Тригубенко поспешил вовремя предать и Порошенко, и на президентских выборах, по неофициальным данным, стал одним из кураторов команды Зеленского и "Слуги народа" в Харьковской области", - написал Бутусов.

Как подчеркнул он, именно Сергея Тригубенко, скорее всего, имел в виду "Слуга народа" Александр Дубинский, когда сообщил 27 мая, что: "По моим данным, сейчас в Администрации президента трется такой себе персонаж – Сергей Трегубенко. Бизнес-партнер Виктора Януковича и Артема Пшонки, один из дерибанщиков угольной отрасли на шахте Краснолиманская и тендерах Центрэнерго, которые курируют Кононенко и Кропачев (через которых он пролез от Януковича к Порошенко). Так вот, этот Трегубенко пытается договариваться с первым замглавы АП Сергеем Трофимовым, до недавно исполнительным продюсером "Квартала". Заручившись его поддержкой, Трегубенко хочет выдвинуть своих мажоритарщиков под брендом "Слуга народа".

"А месяц назад Дубинский сообщил, что 3 октября 26 депутатов "СН" встретились в гостинице "Украина"с Ильей Павлюком и Сергеем Трегубенко (Трегубенко - это другой человек). Случайно или не случайно Дубинский делает ошибку в написании фамилии, мы не знаем, но с углем и шахтами, с Януковичем и Пшонкой связан только один человек - Сергей Тригубенко. Также он связан и с Игорем Сало, который чудом выжил при покушении", - отметил Бутусов.

Исходя из этого Бутусов предполагает, что одной из версий покушения на Сало могли стать криминальные разборки на теневом рынке торговли российским углем.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео момента взрыва на Житомирской трассе в Киеве вечером 6 ноября.