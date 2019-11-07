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Станица Луганская стала Швейцарией: появилась меткая фотожаба на странное заявление Зеленского

четверг, 07 ноября 2019, 22:35
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил Станицу Луганскую с Швейцарией.

Об этом сообщают в Telegram-канале Bykvu.com.

"Мы развели войска в Станице Луганской. И вы даже видите, что мы сделали такой временный пешеходный мост, а сегодня уже заливается бетон - будет фундаментальный мост построен в Станице Луганской и там КПВВ, и там свет, там Швейцария", - заявил он.

В связи с этим в сети опубликовали смешную, но реалистичную фотожабу. На картинке также сравнили Станицу Луганскую и Швейцарию.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре внимания в социальных сетях после того, как три раза подряд назвал государственный концерн "Укроборонпром" "концертом".

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