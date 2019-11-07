В Украине сбежал из-под стражи опасный преступник: фото

Задержанный в аэропорту "Борисполь" гражданин России, которого в стране проживания разыскивают как преступника, совершил побег из-под стражи.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации полиции Киевской области.

Россиянина, которого на родине разыскивают за совершение ряда преступлений, задержали в аэропорту пограничники совместно с сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

"Для дальнейшей экстрадиции в страну происхождения относительно 51-летнего иностранца составлен протокол задержания лица в соответствии со ст. 208 УПК Украины для содержания его в изоляторе временного содержания до принятия решения судом. Однако, во время доставки иностранца-злоумышленника в ИВС, он совершил побег", - сказано в сообщении.

В полиции опубликовали фото разыскиваемого преступника и передают его приметы. Беглец был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку. Его рост примерно 170 см, он худощавого телосложения, имеет выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы и короткую бороду черного цвета.

По факту побега из-под стражи назначено служебное расследование.

Как сообщал "Апостроф", в течение часа столичные полицейские разыскали двух беглянок с психиатрической больницы имени Павлова.