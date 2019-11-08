Катастрофа MH17 на Донбассе: спецслужбы Путина дали новые фамилии важным фигурантам дела

Российские наемники Игорь Безлера и Олег Иванников, которые причастны к катастрофе МН17 на Донбассе, получили в России фальшивые паспорта .

Об этом удалось узнать сотрудникам международной независимой следственной группы Bellingcat.

Согласно подделанным документам, Безлер сейчас – "Игорь Береговой", а Иванников – "Андрей Лаптев". В российской базе данных налогоплательщиков они не имеют идентификационных номеров, а сами паспорта - с последовательными номерами.

"В российском паспортном столе Москвы создавали поддельные идентификационные данные для "Лаптева" и "Берегового" одновременно, в результате чего разница в их паспортных номерах составляет число в несколько десятков", сказано в расследовании.

Кроме того, журналисты выяснили, что "Игорь Николаевич Береговой", дата рождения 30 декабря 1965 год, вылетел в Симферополь 27 октября 2014 года. В тот же день Игорь Николаевич Безлер, дата рождения 30 декабря 1965 год, сказал коллеге, что навсегда покидает Донбасс, и вернулся домой в Симферополь.

У Bellingcat также показали недавнее фото, на котором Безлер-Береговой – в оккупированном РФ Крыму в компании с одним из главных подозреваемых в катастрофе MH17 Сергеем Дубинским.

Как известно, Генпрокуратура Украины разыскивает подполковника ГРУ Безлера по подозрению в умышленном убийстве активистов Юрия Поправка, Владимира Рыбака и Игоря Дякивского. Офицера Главного разведуправления России Иванникова совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 (JIT) называет причастным к крушению Boeing MH17 в 2014 году на Донбассе.

Как сообщал Апостроф, Олег Иванников какое-то время работал в Южной Осетии, а также руководил операциями частной военной компании "Вагнер".