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Какой будет погода в субботу: свежий прогноз

суббота, 09 ноября 2019, 06:27
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В субботу, 9 ноября, в Украине ожидается теплая осенняя погода, при этом в некоторых областях будут осадки.

Об этом сообщается на сайте украинского гидрометцентра.

Синоптики ожидают, что холоднее всего в течение дня будет на востоке Украины – там от 11 градусов тепла. Такое похолодание будет зафиксировано в Луганской, Харьковской и Сумской области.

В то же время в северных областях – Черниговская, Киевская и Житомирская области, ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха здесь будет в среднем 15-16 градусов тепла.

В центре страны тем временем ожидают теплой и ясной погоды, также 15-16 градусов тепла. В западных областях, по прогнозу, будет теплее – до 19 градусов на Закарпатье, также без осадков.

Самым теплым, а также "сухим" будет юг страны – здесь температура будет подниматься до 20 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заверили, что после незначительного похолодания, которое было зафиксировано в северных и западных областях Украины, до середины ноября снова вернется тепло.

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