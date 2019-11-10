Стаю робособак научили играть в футбол, делать сальто и радоваться жизни: видео

Компания MIT научила стаю собак-роботов Mini Cheetah выполнять делать сальто назад и играть в футбол.

Соответствующее видео опубликовал Массачусетский технологический институт.

На нем запечатлены девять четвероногих роботов Mini Cheetah, которые маршируют, синхронно делают сальто, а также прячутся в листве. Кроме того, роботов научили играть с футбольным мячом.

Интересно, что это не первый раз исследователи показывают эксперименты над этими роботами. В марте они показали робота весом 9 килограмм, который бегает со скоростью до 9 километров в час.

"С ним очень просто пробовать сумасшедшие штуки, потому что он очень надёжен и не так уж легко ломается", - сообщили тогда в компании.

Напомним, что ученые совершили прорыв в создании искусственной человеческой кожи.